Polisleri darp etti

24 yaşındaki Mehmet Alkış adlı kişi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde hüküm kararı verilen arkadaşlarına sarılmak istediği gerekçesiyle kendisi engellemeye çalışan dört polis memurunu darp etti

"Kasti Hasar”, “Polisi Darp Ve Görevinden Men Etmek”, “İthale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Alkış mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Erbil, olguları aktardı. Polis, 22.03.2023 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ağır Ceza Salonunda koridor içerisinde 24 yaşındaki zanlı Mehmet Alkış’ın hüküm kararı verilen arkadaşlarına sarılmak istediği gerekçesi ile kendisi engellemeye çalışan hükümlü tutukluların güvenliğinden sorumlu olan dört polis memurunun vücutlarına eli ve ayakları ile vurarak polis mensuplarını darp edip görevinden men ettiğini, yine, polis memuru C.G’nin giydiği polis kazağını çekip, yırtıp hasara uğrattığını belirtti. Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, bu aşamada zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

