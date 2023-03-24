banner913
banner932
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
6 0
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
5 0
 
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
11 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
10 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
23 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
27 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
24 0
banner915

Polisleri darp etti

banner476

24 yaşındaki Mehmet Alkış adlı kişi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde hüküm kararı verilen arkadaşlarına sarılmak istediği gerekçesiyle kendisi engellemeye çalışan dört polis memurunu darp etti

banner825
Polisleri darp etti
banner931
"Kasti Hasar”, “Polisi Darp Ve Görevinden Men Etmek”, “İthale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Alkış mahkeme huzuruna çıkarıldı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Erbil, olguları aktardı. Polis, 22.03.2023 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ağır Ceza Salonunda koridor içerisinde 24 yaşındaki zanlı Mehmet Alkış’ın hüküm kararı verilen arkadaşlarına sarılmak istediği gerekçesi ile kendisi engellemeye çalışan hükümlü tutukluların güvenliğinden sorumlu olan dört polis memurunun vücutlarına eli ve ayakları ile vurarak polis mensuplarını darp edip görevinden men ettiğini, yine, polis memuru C.G’nin giydiği polis kazağını çekip, yırtıp hasara uğrattığını belirtti. Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, bu aşamada zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.
 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.