Polisiye haberler

KKTC’de ikamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

-Ev yangını

Ulukışla köyünde, dün, Salim Dayanık’a ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen çalışır durumda unutulan aspiratörün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, bahse konu aspiratör ve mutfak içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, yemek masası ile sandalyeleri, mutfak dolapları ve alçıpan asma tavan yandı. Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de trafik kazası

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesinde, Vladıslav Koltakov (E-26) 250 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJZ 681 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen ve yolun sol tarafında bulunan bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KJZ 681 plakalı araç alevlendi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, araç tamamen yandı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Vladıslav Koltakov tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

