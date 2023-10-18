Polisiye haberler

RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ(GELİŞME)

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ (GELİŞME)

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ

HIRSIZLIK

KUMAR OYNAMAK VE OYNANMASINA MÜSAADE ETMEK

TECAVÜZ-İ ALET TAŞIMAK

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK

ÇEVRE YASASINA AYKIRI HAREKET

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

İŞ KAZASI

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

Güzelyurt’ta bir kafe ve kahvehanede para karşılığı kumar oynadıkları tespit edilen toplam 12 kişi ve Gemikonağında kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilen bir adet tecavüz-i alet emare olarak alınarak, araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

TRAFİK KAZASI

22.08.2023 tarihinde, A.G.M.A.(E-22) tarafından Gazimağusa’da bulunan apartman dairesinin, sahte satış vekaletnamesi düzenlenip bir şahsa satılmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edilmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.F.Ç.(K-63) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.13 ve 15 Ekim 2023 tarihinde, İskele ve Kuzucuk’ta bulunan iki ayrı ait ikametgahın bahçesinden toplam 5 adet ev tipi tüp gaz çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede tutuklu bulunan zanlı E.K.(E-43) ve Z.K.(E-28)’nin İskele ve Aygün’de bulunan üç ayrı ikametgahın bahçesine de izinsiz olarak girip, toplam 8 adet daha ev tipi tüp gazı da çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.15-16 Ekim 2023 tarihleri arasında, İskele’de bulunan bir ikametgahın bahçesine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen bir adet odun kesme makinesi çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.İ.(E-62) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.01.10.2023 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, kozmetik reyonunda satışa sunulan muhtelif markalarda toplam 642,30 TL değerindeki kozmetik ürünleri çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.S.(E-39) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.17.10.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta, Polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında yapılan kontroller sonucunda bir kafe ve kahvehanede, S.Y.(E-67), H.T. (E-51), A.D.(E-50) Y.S.(E-43), K.T.(E-54), B.D.(E-55), B.K.(E-58), E.E.(E-65), E.K.(E-55) ve S.Y.(E-39)’nın para karşılığında kağıt oyunu oynamak suretiyle kumar oynadıkları ve K.Y.(E-46) ile M.K.(E-47)’nin kumar oynanmasına müsaade ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.17.10.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gemikonağı’nda, Polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sırasında kontrol maksatlı durdurulan O.J.T. (E-36)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet tecavüz-i alet (golf sopası) tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.17.10.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de, Polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında eğlence mekanlarında yapılan kontroller sonucunda, bir restoranın yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu işyeri işletmecisi K.O. (K-21) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.17.10.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefke’de devriyede halinde olan bir polis ekibi tarafından, M.M.A.(E-24)’nın kullanımındaki van araç ile seyir halinde olduğu sırada, araçtan dışarıya yol içerisine çöp attığı tespit edilmiştir. Çevre Dairesi Ekipleri tarafından bahse konu şahsa para cezası kesilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.17.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 12 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.17.10.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın ikinci katında çalışan Sami DEMİRBİLEK (E-49), kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2,85 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, köprücük kemiği kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.17 Ekim 2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3612 araç sürücüsü kontrol edildi ve 60’ı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 86’sı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 516 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup,(1)ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanmıştır.(2) Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir restoran işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1324 araç sürücüsü kontrol edildi ve 211’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak olmak üzere, 14’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç ise trafikten men edilmiştir.gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, marketler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 720 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 89 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiştir.17.10.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Cuma GÜNAL (E-61) yönetimindeki TPN 103 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Asrın İLERİ (E-26)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Asrın İLERİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde burun kemiğinde ve dişinde kırık teşhisi nedeniyle, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.