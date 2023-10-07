Polisiye haberler



ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 04.10.2023 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne’de, KKTC’de turist olarak bulunan Terrence Harold WILKINS (E-80) kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olay polisin bilgisine 06.10.2023 tarihinde gelmiş olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 05.10.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Şengül AKBURÇ (K-51), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



3. 07.10.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de sakin Gülseren ATAKER (K-62) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 06.10.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekiplerin tarafından A.A.E.L.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 06.10.2023 tarihinde, 11:00 sıralarında, Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün ekipleri tarafından, M.Ş.(E-35), A.A.(E-33) ve Y.B.(K-28)’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ü.K.(E-45) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



3. 06.10.2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de M.I.K.(K-26) ve S.C.L.R.(K-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan dört adet öğütücü ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.







ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK

05-06.10.2023 tarihleri arasında, Dipkarpaz’da, kapıları kilitsiz şekilde park halinde bulunan bir araç içerisindeki evrak çantasında muhafaza edilen 44,700 TL, 730 Stg, 1440 Euro ve 554 Dolar nakit paralar çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.F.D.(K-25) ve M.O.S.(E-49) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KASTİ HASAR, SARHOŞLUK, RAHATSIZLIK VE KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET ETMEK

06.10.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Ö.Ö.(E-40) 180 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, Polat Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir aracın ön camına ve arka sol çamurluğuna defalarca yumruk vurup kırarak hasara uğratmış ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

06.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



YANGIN

1. 06.10.2023 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Korkuteli’nde Rıza ABİÇ’e ait ikametgahın yatak odasında içerisinde, çalışır durumdaki sinek ilacı cihazının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, klima iç ünitesi, televizyon, elektrikli sinek ilacı cihazı ve çek yat koltuk yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



2. 06.10.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Geçitkale-İskele Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir tır aracın arka kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, söz konusu tır aracın arkasında taşınmakta olan 16 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.



İHMALKARLIK SONUCU YANGINA SEBEP OLMAK

06.10.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de, H.N.N.’nin, kalmakta olduğu dairenin mutfağı içerisinde, çalışır durumdaki ocak üzerinde tencereyi unutup tencere içerisindeki yağın ısınıp tutuşması sonucu yangın meydana gelmesine sebep olduğu tespit edilmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; söz konusu ocak, aspiratör, buzdolabı, mikrodalga fırın, klima iç ünitesi ile mutfak dolaplarının bir kısmı yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



YÜKSEKTEN DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS

06.10.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Şükrü YAĞMUR (E-45), bir site içerisinde bulunan iki katlı binada, fiyat vermek amacıyla evin üst katındaki sende kısmına merdiven ile çıktığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











TRAFİK KAZASI

1. 06.10.2023 tarihinde, saat 22:40 sıralarında, Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu 2-3’üncü kilometreleri arasında, Elif BÜLBÜL (K-30), yönetimindeki FL 758 plakalı salon araç ile Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Karpaz Gate Marina kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak kaldırıma çarpmış ve kontrolsüzce savrularak Karpaz Gate Marina kulesine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Elif BÜLBÜL, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde her iki ayağı ile omurgasında kırık, akciğer kanaması ve beyin travması teşhisi nedeniyle, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



2. 06.10.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Ali DEMİRAĞ yönetimindeki LH 080 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Burak ÇELİKKIRAN yönetimindeki TPV 735 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle, her iki araç savrularak yolun kuzey kısmında bulunan bir metre derinliğindeki banket içerisine düşmüşlerdir. Kaza sonucu yaralanan TPV 735 plakalı araç sürücüsü Burak ÇELİKKIRAN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.



TRAFİK DENETİMLERİ

06.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1324 araç sürücüsü kontrol edildi ve 127’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 34’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 339 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç ise trafikten men edildi.

