Polisiye haberler

Gazimağusa’da, ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Halil Özer’in (E-68) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “diyabet, kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.



Lefkoşa’da evrak sahteleme

Lefkoşa’da, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol amaçlı durdurulan araç sürücüsü H.Ö.’nün (E-23), sürüş ehliyeti olmadığı gerekçesiyle, daha önce başka bir şahsa ait sürüş ehliyeti üzerine kendi fotoğrafını koyarak sahtelediği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.



Alsancak’ta hırsızlık



Alsancak’ta faaliyet gösteren bir butiğe müşteri olarak giden A.F.’nin (K-44), butik içerisinde satışa sunulan toplam 2800 TL değerindeki iki adet kıyafeti çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Mutluyaka’da kasti hasar

Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan A.G.(E-33), alkollüyken, “karşı masadan kendisine laf attıkları” gerekçesiyle, işletmeye ait muhtelif sayıda bardak ve tabağı kasten hasara uğrattı, yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.



Güzelyurt’taki olay



Güzelyurt’ta, önceki gün Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü binası içerisinde meydana gelen “korkutmak maksadıyla silah taşımak, ciddi darp, tecavüzi alet taşımak ve sarhoşluk olayı” ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı M.K. (E-30), Ö.O. (E-23) ve C.B.’nin (E-29) ülkede çalışma izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bahse konu şahısların iş verenine de R.K.(E-36) idari para ceza kesilirken, soruşturma devam ediyor.



İkamet izinsiz 4 kişi tespit edildi



Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.



Gazimağusa’da trafik kazası



Gazimağusa’da, Güvercinlik-Çayönü anayolunda, İbrahim Çınar (E-21) 74 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FE 724 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağı içerisinde bulunan toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurullah Polat (E-22), Hayriye Takımcılar (K-17) ve Sıla Çıncar (K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Nurullah Polat’ın sol kolunda, Hayriye Takımcılar’ın göğüs kafesinde ve Sıla Çıncar’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındılar. Araç sürücüsü İbrahim Çınar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

