Polisiye haberler

Lefkoşa’da dün Lokmacı ve Ledra Palace sınır kapılarından sahte pasaportla Güney’e geçmeye çalışan 2 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da dün Lokmacı ve Ledra Palace sınır kapılarından sahte pasaportla Güney’e geçmeye çalışan 2 kişi tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lokmacı Sınır Kapısı’nda, T.A.Y.S. (E-24), GKRY bölgesine geçiş yapmak için tasarrufunda bulunan ve kendi adına düzenlenmiş sahte Ukrayna pasaportunu görevli memura vererek tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırmaya teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Yine dün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda A.P. (E-73), GKRY bölgesine geçiş yapmak için tasarrufunda bulunan ve kendi adına düzenlenmiş sahte Macaristan pasaportunu görevli memura vererek tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırmaya teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Doğancı’da yangın

Doğancı'da dün 14.00 sıralarında dere yatağındaki moloz yığınları içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangının çevreye sirayet etmesi neticesinde, iki ayrı şahsa ait bahçe içerindeki toplam 12 adet narenciye ağacı ile 10 adet okaliptüs ağacı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

