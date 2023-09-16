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Polis haberleri

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62 yaşındaki Ruhi Yılmaz hayatını kaybetti

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Polis haberleri
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Karaoğlanoğlu’nda dün 62 yaşındaki Ruhi Yılmaz, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.


-Fehim Nevzat’ın kan ve doku örnekleri alındı
Beylerbeyi’nde 13 Eylül’de, kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Fehim Nevzat’ın (E-82), ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Nevzat’ın, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
 
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