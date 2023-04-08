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Öz yeğenine cinsel saldırı

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Lefkoşa’da kız kardeşinin 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla A.B isimli kişi tutuklandı

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Öz yeğenine cinsel saldırı
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Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı isminin baş harfleri A.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzade, olguları aktardı. Polis, zanlı A.B.’nin bir yıl önce öz kız kardeşinin, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla methdaldar olduğunu belirtti. Polis, kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın polise yansıdığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.  
 
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