Nijerya yerine cezaevine gitti

Nijerya’ya gidemediği için sinirlenip UKÜ’yü birbirine katan zanlı, cezaevine gönderildi

Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesi ortalığı birbirine katan zanlı Jesugbotem Ayomide Oladapo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 18.03.2023 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Hamitköy’de sakin 24 yaşındaki Jesugbotem Ayomide Oladapo’nun ülkesi olan Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan işletmeciliğini Lefkoşa’da Break Point isimli Kafeteryanın elektronik açılır kapının tek bölümüne ayağı ile kasten defalarca vurup sökülmesini sağlayıp kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra okulda laboratuvarların olduğu binaya koşarak ST Binası olarak elektronik açılır kapanır kapının her iki bölümüne kasten yumruk vurup kasti hasara uğrattığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 432 gündür kaçak olduğunu söyleyerek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

