Narenciye fabrikasında iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Güzelyurt'ta bir Narenciye Fabrikasında yaşanan iş kazası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün, saat 09:00 sıralarında, Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, 25 yaşındaki erkek R.G.'nin kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika içerisinde çalışmakta olan 69 yaşındaki kadın Fatma Taşçı'ya çarpması ile bir iş kazası meydana geldi. Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi Bahse konu şoför tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.