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Nacakla evdeki eşyaları parçaladı

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Lefkoşa’da “ailesi tarafından kendisine sahip çıkılmadığı” gerekçesiyle eline aldığı nacakla evdeki eşyalara zarar veren İbrahim Yağmur tutuklandı. Zanlının daha önce 6 kez sarhoşluk, rahatsızlık, yaralama, ciddi darp suçlarından tutuklanıp teminatla serbest bırakıldığı ortaya çıktı

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Nacakla evdeki eşyaları parçaladı
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Lefkoşa’da ailesine kızıp, evdeki eşyalara zarar veren İbrahim Yağmur suçüstü yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. 
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “kasti hasar, korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşımak, tecavüzi alet taşıma, uygunsuz tavır ve hareket ve rahatsızlık” suçlarından  dolayı tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi. 
Polis, zanlının 20 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da Müftü Hilmi Sokak’ta bulunan evde ailesi tarafından kendisine sahip çıkılmadığı gerekçesi ile tasarrufunda bulundurmuş olduğu nacak ile babasına ait buzdolabını, vantilatörü, giriş kapısını, dolabı kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıktan sonra Müftü Hilmi Sokağa çıkarak elinde bulundurduğu nacağı sağa sola sallayarak korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşıdıktan sonra bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını söyledi.
Polis memuru, şikayet üzerine zanlının olay yerinde gözaltına alındığını, nacağın emare alındığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, 23 yaşında olan zanlının 2022-2023 yılları arasında 6 kez sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçları ile yine aynı tarihler arasında yaralama, ciddi darp suçlarını işlediğini açıkladı.
Polis memuru, zanlının yaralama ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak, teminata bağlandığını ve dosyanın halen açık olduğunu dile getirdi.
Zanlının serbest kalması halinde yeni suçlar işleyebileceğini kaydeden polis, davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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