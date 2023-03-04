banner913
banner885
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
8 0
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
9 0
 
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
13 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
11 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
14 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
14 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
19 0
banner915

Motosikletli Muhammad Ali yaralandı

banner476

Lefkoşa’da dikkatsiz araç sürücüsünün kavşakta durmaması sonucunda aracıyla motosiklete çarptığı kazada, 22 yaşındaki motosikletli Muhammad Ali yaralandı

banner825
Motosikletli Muhammad Ali yaralandı
banner721
Lefkoşa’da, kavşakta durmayarak caddeye giren sürücü, kazaya neden oldu. Aracın motosiklete çarptığı kazada, 22 yaşındaki motosikletli Muhammad Ali yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında oldu.
Yenish Ovezov (E-31) yönetimindeki JC 578 plakalı araçla Bedreddin Demirel Caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak o güzergahta seyreden Muhammad ALİ (E-22) yönetimindeki PG 057 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan PG 057 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammad Ali, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayakta kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. JC 578 plakalı araç sürücüsü Yenish Ovezov tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.