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Markette çıkan yangın yandaki mağazaya da zarar verdi

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Markette çıkan yangın yandaki mağazaya da zarar verdi
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Gazimağusa’da bu sabah saatlerinde İsmet İnönü Bulvarı'nda faaliyet gösteren “Jastin 3 Market”te, buzlukların muhtemelen arka kısmında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın yandaki başka bir mağazaya da zarar verdi.
Polis basın bültenine göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, markete ait 4 buzluk, bir yazar kasa ve bilgisayar, ön vitrinde bulunan tüm raf ve malzemeler, market içerisinde satışa sunulan muhtelif gıda ürünleri ve eşyalar ile yangının Adidas mağazasına sirayet etmesi sonucu ise, 180 çift spor ayakkabı, 6 tenis raketi, 10 futbol topu, 20 set eşofman takımı ve 40 adet çanta yandı.
Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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