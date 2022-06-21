Lefkoşa-Girne anayolunda korkutan kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 17.30 sıralarında Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde, Babatunde Stephen OJO yönetimindeki SK 052 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Olbia Sitesi yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla atması sonucunda yaşandı..

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kendi imkanları sağlık merkezine gitmiştir. Soruşturma devam etmektedir.