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Kumyalı’da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

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Kumyalı’da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı
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Kumyalı civarında beton mikseri yoldan çıkarak devrildi, sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 18.30 sıralarında Ziyamet-Pamuklu ana yolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi.
Shohrat Avliyakuly yönetimindeki PV 354 plakalı beton mikseri, Pamuklu istikametine seyrettiği sırada, Kumyalı Arpa Siloları önlerine geldiğinde, sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solundan çıktı ve tekrar yola girdikten sonra, sol yanına devrildi.
Kazada yaralanan Shohrat Avliyakuly Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin saat 21.00 itibarıyla devam ettiği belirtildi.
 
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