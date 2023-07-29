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Küçük Erenköy açıklarında bulunan cansız erkek bedeninin kimliği belirlendi

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Küçük Erenköy açıklarında bulunan cansız erkek bedeninin kimliği belirlendi
Küçük Erenköy açıklarında dün saat 17.50 sıralarında, denizde Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeninin kimliğinin belirlendiği bildirildi.
Polis, yürütülen soruşturmada, söz konusu cansız bedenin, 23 Temmuz’da Mersin sahilinden, kullanımlarındaki tekneyle balık avlamak için arkadaşıyla ayrılan ve teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolarak aranan Uğurcan Çelik (E-26) isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Çelik’in üzerinde bugün yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve sıvı örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
 
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