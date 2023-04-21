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Kız meselesinde burnunu kırdılar

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Lefkoşa’da dört kişi, kız meselesi yüzünden tartıştıkları bir kişiyi darp etti. Darp edilen kişinin burnu kırıldı

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Kız meselesinde burnunu kırdılar
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Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar  Ilshat Rahadov ve Toyjan Dovletgeldiyev mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can,
18 Nisan 2023 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Otobüs Terminali içerinde zanlılar Ilshat Rahadov ve Toyjan Dovletgeldiyev ve henüz tespit edilemeyen 2 kişinin daha kız meselesi yüzünden tartıştıkları A.A’yı ciddi şekilde darp ettiklerini ve yine zanlı Ilshat Rahadov’un, müştekinin yüzüne elleriyle yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılıp vahim zarara uğramasına sebebiyet verdiğini mahkemeye aktardı.
Polis zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ve aranan şahısların da olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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