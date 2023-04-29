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Kermiya’da bomba paniği

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Lefkoşa'da Kermiya bölgesinde bir arazide 1974’ten kalma mühimmat olduğu düşünülen toprağa gömülü bir cisim bulundu. Söz konusu mühimmat, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi

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Kermiya’da bomba paniği
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Lefkoşa'da Kermiya bölgesindeki Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun (BTHK) yakınlarında boş arazide gerçekleşen kazı çalışmalarında patlamamış askeri mühimmat bulundu.
1974’ten kalma mühimmat olduğu düşünülen toprağa gömülü cisim, panik yarattı.
Polise verilen bilginin ardından bölge emniyet altına alındı.
Bomba imha, olay yeri inceleme ve CÖŞ ekiplerinin intikal ettiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Girişi kapatılan arazide bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından söz konusu mühimmat imha edildi.
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