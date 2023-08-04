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Kendisini rapor etmeye çalışan polise arabasıyla çarptı

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Bostancı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan kadın, kemer takmadığı için kendisini rapor etmeye çalışan polis memuruna arabasıyla çarptı

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Kendisini rapor etmeye çalışan polise arabasıyla çarptı
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Bostancı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan isminin baş harfleri E.D., kemer takmadığı için kendisini rapor etmeye çalışan polis memuruna arabasıyla çarparak darp edip görevinden men etti.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada polis memuru Salih Sayılır yeminli şahadet vererek olguları aktardı.
 Polis, 02.08.2023 tarihinde saat 17.25 raddelerinde Bostancı Kara Giriş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin isminin baş harfleri E.D.’nin KKTC’ye giriş yaptığı esnada emniyet kemersiz olduğu için kendisine rapor etmeye çalışan polis memurunun üzerine kullanımında bulunan aracı sürüp aracıyla polis memuruna vurmak suretiyle darp edip görevinden men ettiğini söyledi.
Polis memuru Sayılır, zanlının suçüstü tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 15 bin TL teminat yatırmasına ve hafta bir polise isbat-ı vücutta bulunmasına karar verdi.
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