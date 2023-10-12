Karikatür davasında ikinci beraat

Başsavcılığın itirazı sonuç vermedi. Şener Levent ve Ali Osman Tabak'ın yargılandığı "karikatür/kolaj" davası olarak bilinen davada alt mahkemenin beraat kararına İstinaf'tan onama çıktı

Başsavcılığın, Afrika Gazetesi'ne karşı açmış olduğu ve alt mahkemede beraat ile sonuçlanan 'karikatür/kolaj davası'nın istinaf kararı açıklandı, gazete ikinci kez beraat etti.

Afrika Gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir kolaj yayınlamış, Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile Direktör Ali Osman Tabak; “Yabancı devlet büyüklerine hakaret” ve “KKTC ile Türkiye’nin arasını açmakla” suçlanmıştı.

Dava konusu karikatür/kolaj 21 Aralık 2017’de Afrika Gazetesi’nde “Yunan gözüyle” başlığı altında yayınlanmıştı.

Kararın ardından açıklama yapan gazetenin avukatı Tacan Reynar, beraat kararının onanmış olduğunu belirtti.

Reynar, “Üzücüdür ki bu kararın oybirliğiyle onaylanmasını dilerdik. Ama oyçokluğuyla alındı. Ancak bu karar, bu ülkeye tutunmaya, yaşamaya olan inancımızı koruyabileceğimizi gösterdi. Gerçekten, omuz omuza mücadele edersek, bunu başarabileceğimizi gördük” dedi.

Avukat Reynar, akabinde gelen davaların Başsavcılık tarafından geri çekildiğini anımsatarak, “Bu kararla, onların da önü kesilmiş oldu” şeklinde konuştu.

ŞENER LEVENT: “MAHKEME TARİHİ BİR KARAR VERDİ, AYNI DAVA ANKARA’DA AÇILDI, 1 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİM”

Beraat kararının ardından basına açıklamalarda bulunan Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, mahkemenin verdiği kararı “tarihi” bir karar olarak niteledi, aynı davanın kendi adına Ankara’da da açıldığını, gıyabında görülen davada 1 yıl hapse mahkum edildiğini, ancak burada beraat ettiğini ifade etti.

Levent, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tarihi bir karardır. Sıradan bir davanın kararı değildir bu. Biz alt mahkemede beraat ettik. Alt mahkeme bizi haklı buldu. Şikâyeti yapan Tayyip Erdoğan adına buradaki TC Elçiliği idi. Onun şikayeti üzerine Savcılık bize ceza davası açtı. Yapılan seri duruşmalardan sonra mahkeme bizi haklı buldu. Başsavcılık istinafa gitti, tam da bu aşamada Ankara’da ceza mahkemesinde buradan beraat ettiğimiz dava yeniden açıldı. Tayyip Erdoğan’ın şikâyeti üzerine aynı dava Ankara’da da açıldı. Beni gıyabımda yargıladılar. Ankara’da bu davadan burada yeniden istifa mahkemesinde beraat ettiğimiz davada beni Ankara’da yargıladılar, 1 yıl hapislik cezası verdiler. Bunu kendi kendilerine paraya çevirdiler. Benim için orada bir avukat da tutmuşlar. Posta ile hesap numarası da gönderdi. Ben Ankara’daki mahkemenin kararını tanımadığım için hiçbirine uymadım. Burada istinafa gidildiği sırada Ankara’da aynı davanın açılması ne anlama geliyor? Demek ki bizim mahkememizin verdiği karardan memnun olmadılar. Verdikleri kararla, bizim mahkememize ‘öyle değil, böyle’ mesajı verdiler. Aslında ceza vermeliydiniz mesajını verdiler. Ankara’daki bu kararın gölgesinde geçti bu mahkeme. Bu açıdan çok çok önemli. Ankara’da ceza, burada beraat. Mahkeme çok önemli bir sınav verdi. Kendi kararında direndi. Ankara’ya verilen mesaj, ‘öyle değil, böyle’ oldu. “

ÖZUSLU: “TARİHİ BİR DÖNEMEÇ GEÇTİĞİMİZİ SÖYLEMEKTE FAYDA VAR”

Şener’in ardından söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu da mahkemenin kararının tarihi bir karar olduğunu söyledi, “Ben her zaman yargımızın bağımsızlığına güvenen bir gazeteci oldum. Verilen kararla, tarihi bir dönemeç geçtiğimizi söylemekte fayda var” dedi.

Gazetecilerin, ceza davaları marifetiyle yargıç karşısına çıkarılmasının bir hata olduğunu söyleyen Özuslu, Başsavcılığa, bu konudaki tutumunu gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Yasaların, AİHM kriterlerine uygun şekilde düzenlemesi gerektiğine vurgu yapan Özuslu, “Aksi halde bugün çıkan beraat kararı, zıt sonuçlara dönebilir” dedi.

DAVA KONUSU NEYDİ?

8 Aralık 2017’de Afrika gazetesinde, ‘Yunan Gözüyle’ başlığı altında, “Yunan heykelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başına işediği” bir kolaj / karikatür yayınlanmıştı.

Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile Direktör Ali Osman Tabak; “Yabancı devlet büyüklerine hakaret” ve “KKTC ile Türkiye’nin arasını açmakla” suçlanmıştı.



