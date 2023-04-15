banner913
banner932
Polisiye olaylar...
Polisiye olaylar...
5 0
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
8 0
 
Dr. Küçük örnek alınmalı
Dr. Küçük örnek alınmalı
8 0
Zorlu maçta YDÜ finalde
Zorlu maçta YDÜ finalde
6 0
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
10 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
40 0
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
37 0
banner915

Kamyonet, futbol sahasına uçtu

banner476

Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinde kontrolden çıkan kamyonet, Gençlik Gücü’nün sahasına uçtu

banner825
Kamyonet, futbol sahasına uçtu
banner931
Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesi'nde dün meydana gelen kazada bir kamyonet, 5.5 metre derinliğindeki Gençlik Gücü'nün futbol sahasına düşerken, 37 yaşındaki araç sürücüsü Caner Elek yaralandı.
Dün saat 00.45'te Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak'ta, 376 yaşındaki Caner Elek, yönetimindeki 75 AAG 885 plakalı kapalı kamyonet araçla geri dönmek için dikkatsizce üçlü dönüş yapmaya çalıştığı sırada yoldan çıkarak duvara çarpıp duvarın 4 buçuk metrelik kısmının yıkılmasına yol açtı.
Çarpmanın ardından 75 AAG 885 plakalı araç, duramayıp kontrolsüzce ilerleyerek 5.50 metre derinliğindeki futbol sahası içerisine düşerek tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Caner Elek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.