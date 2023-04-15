Kamyonet, futbol sahasına uçtu

Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinde kontrolden çıkan kamyonet, Gençlik Gücü’nün sahasına uçtu

Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesi'nde dün meydana gelen kazada bir kamyonet, 5.5 metre derinliğindeki Gençlik Gücü'nün futbol sahasına düşerken, 37 yaşındaki araç sürücüsü Caner Elek yaralandı.Dün saat 00.45'te Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak'ta, 376 yaşındaki Caner Elek, yönetimindeki 75 AAG 885 plakalı kapalı kamyonet araçla geri dönmek için dikkatsizce üçlü dönüş yapmaya çalıştığı sırada yoldan çıkarak duvara çarpıp duvarın 4 buçuk metrelik kısmının yıkılmasına yol açtı.Çarpmanın ardından 75 AAG 885 plakalı araç, duramayıp kontrolsüzce ilerleyerek 5.50 metre derinliğindeki futbol sahası içerisine düşerek tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Caner Elek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.