İlk suçu değil

Lefkoşa’da Fuat Demirtaş adlı kişi, Metehan Kapısı’nda askeri bölgeyi ihlal ettiği sırada tasarrufunda 11 gram metamfetamin, 5 gram kokain ve bir adet uyuşturucu hapla yakalandı. Zanlının askıda iki ayrı benzer davası olduğu ve uyuşturucu suçlarından arandığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fuat Demirtaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 4 Mart 2023 tarihinde zanlı Fuat Demirtaş’ın Metehan Kara Sınır Kapısı’nda askeri bölgeyi ihlal ettiği sırada tasarrufunda 11 gram ağırlığında metamfetamin, 5 gram ağırlığında Kokain olduğuna inanılan ve bir adet uyuşturucu olduğuna inanılan hapla tutuklandığını belirtti. Polis, maddenin analize gönderilmesi gerektiğini, 6 şahsın sorgulandığını ve ifadeler alınması gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının askıda 2 ayrı benzer davası olduğunu, Lefkoşa ve Mağusa’da uyuşturucu suçlarından arandığını anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

