banner913
banner885
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
16 0
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
15 0
 
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
11 0
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
10 0
Berat Kandili, bugün idrak edilecek
Berat Kandili, bugün idrak edilecek
8 0
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
57 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
33 0
banner915

İlk suçu değil

banner476

Lefkoşa’da Fuat Demirtaş adlı kişi, Metehan Kapısı’nda askeri bölgeyi ihlal ettiği sırada tasarrufunda 11 gram metamfetamin, 5 gram kokain ve bir adet uyuşturucu hapla yakalandı. Zanlının askıda iki ayrı benzer davası olduğu ve uyuşturucu suçlarından arandığı ortaya çıktı

banner825
İlk suçu değil
banner721
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fuat Demirtaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 4 Mart 2023 tarihinde zanlı Fuat Demirtaş’ın Metehan Kara Sınır Kapısı’nda askeri bölgeyi ihlal ettiği sırada tasarrufunda 11 gram ağırlığında metamfetamin, 5 gram ağırlığında Kokain olduğuna inanılan ve bir adet uyuşturucu olduğuna inanılan hapla tutuklandığını belirtti. Polis, maddenin analize gönderilmesi gerektiğini, 6 şahsın sorgulandığını ve ifadeler alınması gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının askıda 2 ayrı benzer davası olduğunu, Lefkoşa ve Mağusa’da uyuşturucu suçlarından arandığını anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına  emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.