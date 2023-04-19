İkinci Peker vakasında Kıbrıs iddiaları

Hazırladığı 5 video ile Sedat Peker’den sonra Türkiye gündemine bir anda düşen Muhammed Yakut isimli kişi, Kıbrıs’la ilgili iddialarda bulundu; Kıbrıs halkına seslendi. Muhammed Yakut’un isimlerini verdiği işletme ve kişiler arasında Kıbrıs Havayolları, Terminal Yapı, Emrullah Turanlı, Paşa Casino, Vedat Erbaş, Kaan Kaner, Güliz Kaner de bulunuyor

Örgüt lideri olmaktan hakkında dava açılan Sedat Peker’in Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili yayınladığı infial yaratan videoların ardından, şimdi de “Delilerin Delisi” lakabıyla Muhammed Yakut isimli bir kişinin iddiaları Türkiye’de gündem oldu.

Elinde çok sayıda Kıbrıs’ı da sarsacak bilgi ve belgeler bulunduğunu iddia eden Muhammed Yakut, Türkiyeli gazeteci Serdar Akinan’ın Youtube kanalına konuk oldu.

“OLAYLAR YİNE KIBRIS’TA YAŞANIYOR”

Kendini Diyarbakırlı bir iş insanı olarak tanıtan Yakut, Türkiye’deki çok sayıda siyasi ve tanınmış isimlerle ilgili iddialarda bulunurken, Kıbrıs’la ilgili “Ömer Lütfü Topal öldürüldüğünde casinosu vardı ama kumar boş iş, asıl mesele HAVAŞ idi. Mehmet Ağar’ın hangi kardeşine verildi gidin araştırın. Sene 1994, 30 sene geçti aynı olaylar yine Kıbrıs’ta yaşanıyor. Bu konuları açacağız, Kıbrıs halkı da duyacak” dedi.

“KIBRIS HALKINA SESLENİYORUM”

Yakut, “Kıbrıs halkına da sesleniyorum. Ben açıklamalarımı Kıbrıs Hava Alanı hakkında yaptığım zaman bakın infialin nereden nereye gideceğini. Mehmet Ağar yetmedi değil mi? Siz nasıl doyumsuz adamsınız ya. 30 sene geçti. Sizde bir doyumsuzluk hastalığı çıkmış” dedi.

“13 VİDEO YAYINLAYACAĞIM”

Hazırladığı ilk videoda 63 kişilik isim listesi olduğunu ve 13 video hazırlayacağını söyleyen Yakut, ilk videosunun yayınlanmasının ardından eşi ve çocuklarının yaşadığı evin polisler tarafından basıldığını söyleyerek, “Çocuklarımı öldürseniz dahi konuşacağım” dedi.

Sedat Peker’le yakın arkadaş olduğunu anlatan Yakut, ilk videosunda Kıbrıs’taki önemli isimlerin de adını geçirdi.

Buna göre Muhammed Yakut’un isimlerini verdiği ünlüler şu şekilde:

1- Aktif Bank – Ahmet Çalık, Mehmet Özhaseki

2- İhsan Aslan – Muhammed Aslan

3- Kızılya Genel Başkanı Kerem Kınık, Nihat Kınık

4- Hayatı Yazıcı, Ahmet Kaplan, Fikret Seçen, dünürü Mehmet Çeker, Veysel Kadayıfçıoğlu

5- Nurettin Canikli, Erol Olçok, Fatih Salihpaşaoğlu, Müge Anlı

6- Mehmet Ersoy, Emine Ersoy

7- Kıbrıs Havayolları, Terminal Yapı, Emrullah Turanlı, Alp Mollaoğlu, Paşa Casino, Vedat Erbaş, Kaan Kaner, Güliz Kaner,

8- Sinan Ateş cinayeti

9- Kıbrıs havalimanı, Alican Kerimoğlu,

10- Halil Falyalı, Kadir Aslan, Bülent Liçiz

11- Zehra Taşkesenlioğlu, Erdal Acar

12- Mustafa Yılmaz – EPDK başkanı,

13- Binali Yıldırım, Erkan Yıldırım, Erkan Şimşek, Mehmet Ağar, Metin Külünk

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Hazırladığı videoların ardından “Muhammed Yakut kimdir?” sorusu soruluyor. Her ne kadar kendini iş insanı olarak tanıtsa da Yakut’un, bir iş insanını kaçırarak fidye istemekten suç kaydı bulunuyor.

Diyarbakırlı olduğu belirtilen Muhammed Yakut’un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı. 40 gün önce Bulgaristan üzerinden yurtdışına kaçan Muhammed Yakut’un suç dosyasında yok yok.

Yakut’un, yağmadan, hırsızlığa, dolandırıcılıktan, şantaj ve tehdite kadar 14 ayrı sabıkası olduğu ileri sürüldü.

Muhammed Yakut ile ilgili polis kayıtlarına giren 14 ayrı dosya olduğu belirtilirken bazı suçlamalar şöyle sıralandı:

“Hakaret (12 Ekim 2022)", "yağma (27 Aralık 2021)", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma (31 Mayıs 2012)", "tehdit (12 Temmuz 2017)", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (26 Mart 2006)", "hakaret, şantaj tehdit (1 Şubat 2011)", "kasten yaralama (30 Mayıs 2007)", "elektrik hırsızlığı", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "sahtecilik”.



