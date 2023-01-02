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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
Yeni yıl öncesi Lefkoşa Çevre Yolu'nda yaşanan kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 30 Aralık günü meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp savrularak beton duvara çarpmasının ardından alev alan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 31 yaşındaki Zafer Doğan, yaşam savaşını kaybetti.
YDÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Doğan, bugün hayatını kaybetti.
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