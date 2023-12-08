banner913
banner932
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
22 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
27 0
 
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
30 0
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
68 0
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
14 0
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
91 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
20 0
banner996
banner985

Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda'da yakalandı

banner989

Girne'de aracı otomatik silahlarla taranan ve vücuduna 16 mermi isabet eden kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförü hayatını kaybetmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran saldırının faili olduğu belirtilen bir kişi Hollanda'da yakalandı

banner974
Halil Falyalı cinayetinin tetikçisi Hollanda'da yakalandı
banner971

Kumarhane patronu Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. BBC'de yer alan habere göre Kıbrıs'ta geçen yıl Falyalı ve şöförünü öldüren zanlı Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında yakalandı.

HALİL FALYALI'YI ÖLDÜREN ZANLI HOLLANDA'DA TUTUKLANDI

Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine harekete geçen Hollanda polisinin Lahey yakınlarındaki kasabada operasyon düzenledikleri belirtildi. Dün hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Hollanda'da tutuklu bulunan zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

ARACI OTOMATİK SİLAHLARLA TARANMIŞTI

Şubat 2022'de Girne'ye bağlı Çatalköy'de yaşanan saldırıda Halil Falyalı'nın aracı otomatik silahlarla taranmıştı. Vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, şöförü Murat Demirtaş ise olay yerinde ölmüştü.

6 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Olaydan sonra, cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim'de görülen davada, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında, "planlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs adlı sanıkların ise "planlı cinayete yardım" ve "suç örgütüne üyelik" suçlarından 33 yıldan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.