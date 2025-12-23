Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu teminat talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis, zanlının soruşturmaya etki edecek kısmının tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede detayları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis, zanlı Hüseyin Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “suç gelirlerini aklama” suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye anımsattı.

Polis, zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’daki devlet dairelerinde yapılacak işlemler karşılığında hukuka aykırı şekilde 220 bin euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığına dair ifade bulunduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis zanlının, devlet görevlisi bir şahsa bir arazinin üçüncü bir şahsa kiralanmasına ilişkin evrakı imzalaması karşılığında 200 bin sterlin rüşvet teklif edildiğini, başka bir şahıstan 200 bin sterlin ve yine bir devlet kurumunda yapılacak işlemler için 100 bin euro rüşvet talep edildiğini anımsattı. Polis, zanlının soruşturmaya etki edebilecek kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Savcı Ali Hidayet, “suç gelirini aklama” suçunun 15 yıl, “rüşvet” suçunun 10 yıl ve “irtikap” suçunun ise 8 yıl hapis öngören suçlardan olduğunu belirterek, zanlının ciddi bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Şevket Gazi, zanlının haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir milyon TL nakit teminat yatırmasına ve 5 kefilin ikişer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.