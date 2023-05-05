Güvercinlik kavşağında trafik kazası

Güvercinlik köyü yolunda bu sabah meydana gelen kazada yaralanan Elçin Alıkan (K-32) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.



Polis açıklamasına göre, Alkan, saat 09.30'da yönetimindeki ST 086 plakalı araçla Güvercinlik köyü yolundan anayola dikkatsizce giriş yaptı ve Lefkoşa istikametinde seyreden Ömer Karakuş (E-58) yönetimindeki TRJ 410 plakalı tır aracın önünü tıkadı.

Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda arkasındaki dorsede bulunan konteyner yola düştü. Yolda kontrolsüzce sürüklenen konteyner, ST 086 plakalı aracın ön kısmına ve yolun dışında bulunan çelik bariyere çarparak durdu.

Soruşturma devam ediyor.

