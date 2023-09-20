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Girne-Çatalköy Anayolundaki trafik kazasında iki kişi yaralandı

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Girne-Çatalköy Anayolundaki trafik kazasında iki kişi yaralandı
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Girne-Çatalköy Anayolunda bugün bir kamyon ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Acapulco kavşağında saat 18.30 sıralarında bir kamyon (beton mikseri) ile salon aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
İki kişinin yaralandığı kazada, yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

 
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