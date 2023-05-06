Gazimağusa’da bir doktor hastası tarafından bıçaklandı

Gazimağusa’da bir doktor, “kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle” hastası tarafından bıçaklandı.Olayda yaralanan Saderettin Tuğcu adlı doktorun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, zanlı Ç.E.’nin ise tutuklandığı bildirildi.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“06.05.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir özel klinik içerisinde, Ç.E (E-32), kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekcesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile doktor Sadrettin Tuğcu'yu karın bölgesinden bıçaklayarak yaralamıştır. Olayda yaralanan S.T. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Zanlı Ç.E. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

