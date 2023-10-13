Dikkatsizliği pahalıya patladı

Gemikonağı’nda dikkatsizce ara sokağa dönüş yapmaya çalışan Fuat Çağal aracıyla karşıdan gelen Gülşen Luman yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarındaki araca da çarptı

Gemikonağı’nda öğle saatlerine doğru araç sürücüsünün dikkatsizce ara sokağa dönüş yapması sonucunda yaşanan zincirleme kazada iki kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza, saat 11:20 raddelerinde Gemikonağı'nda Şht. Hüseyin Paterson Caddesi üzerinde yönetimindeki HD 041 plakalı salon aracı ile güney istikametine doğru seyreden Zümrütköy'de sakin 49 yaşındaki Fuat Çağal’ın gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında bulunan Özkan Kenan Sokak kavşağına geldiği zaman karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafa Özkan Kenan Sokağa dönmeye çalışması sonucu yaşandı. Çağal’ın aracıyla dikkatsizce yolun sağ tarafına geçmesi ile o sırada karşı yönden gelip kuzey istikametine doğru seyreden Yedidalga'da sakin 60 yaşındaki Gülşen Luman yönetimindeki RF 323 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu kafa kafaya çarpıştılar. Kaza sonucu HD 041 plakalı araç savrularak yolun sağ tarafına ön kısmı güney istikametine doğru bakar bir şekilde park edilmiş olan Gemikonağı'nda sakin 44 yaşındaki Ahmet Işılay sorumluluğunda bulunan GT 618 plakalı van aracın sol yan kısmına aracının ön sol kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile GT 618 plakalı araç savrularak sağ araka tekerlek kısmı ile kaldırım taşlarına çarparak durdu.

Kaza sonucu HD 041 plakalı araç sürücüsü Fuat Çağal ve RF 323 plakalı araç sürücüsü Gülşen Luman yaralanarak Fuat Çağal kaldırılmış olduğu Yeşilyurt Hastanesinde Gülşen Luman ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmışlardır.

