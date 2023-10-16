Çaldığı paralarla bet oynadı

Havalimanındaki bir telefon mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan 24 yaşındaki Umutcan Akıcı, şirkete ait 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro’yu çaldı. Tutuklanan zanlı, çaldığı paralarla bet oynadığını açıkladı

Çalıştığı Havalimanı içerisindeki iş yerinden para çalan 24 yaşındaki Umutcan Akıcı tutuklandı.

11-14 Ekim tarihleri arasında merkez şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen 28 bin 800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro’yu işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçiren Akıcı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren Vodafone Ercan Shop isimli telefon mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan zanlının 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan paranın 28,800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro ‘luk kısmını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, zanlının iş yeri tarafından yapılan şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde çaldığı paralarla bet oynadığını söylediğini aktardı. Polis, iş yeri yetkililerin geriye dönük hesapları kontrol ettiğini, çalınan miktarın artabileceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

