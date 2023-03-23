Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan’ın başarılı ekibi, korsan sürücülere karşı denetimi aralıksız sürüyor.
Polis ekiplerinin gün boyu gerçekleştirdiği kontrollerde bir günde 5 korsan taksici yakalandı. Sürücülere ‘A’ işletme izinsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Araçlar, polis merkezine götürüldü.
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