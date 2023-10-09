Beylerbeyi'nde dikkatsiz sürücü motosikletliyi eziyordu

Girne'nin Beylerbeyi bölgesinde öğle saatlerinde araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandılar.Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12:00 raddelerinde, Beylerbeyi'nde Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde, batı istikametine doğru seyreden Serhat YILDIZ (E-20) yönetimindeki RY 159 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Zafer Caddesine giriş yapması sonucu o esnada aynı cadde üzerinde Güney istikametine doğru seyreden Cristopher Paul JOHNSON (E-61) yönetimindeki MNP 387 plakalı motosikletin sol yan kısmına çarpmasıyla meydana geldi.Kaza sonucu yaralanan MNP 387 plakalı motosiklet sürücüsü Crıstopher Paul JOHNSON ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Alison JOHNSON kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmekte