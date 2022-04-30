Beyaz ölüm Yunanistan’dan geliyor

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a sevk edilmeye çalışılan 3 kilo 685 gram kokain Larnaka Havaalanı’nda ele geçirildi





Güney Kıbrıs’a “beyaz ölüm” Yunanistan’dan ulaşıyor. Son olarak Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kuryeler aracılığıyla sevk edilmeye çalışılan 3 kilo 685 gram kokain Larnaka Havaalanı’nda ele geçirildi.

Güney’de yayımlanan Politis “Beyaz Ölüm Güzergâhı… Kuryelerin Büyük Miktarlarda Uyuşturucu Getirmek İçin Yunanistan ile Kıbrıs arasında Mekik Dokuması Son Yıllarda Sık Görülen Fenomen” başlıklı haberinde Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye ulaşıldığına dikkat çekti.

Habere göre 27 Nisan Çarşamba gecesi Yunanistan’dan Larnaka Havaalanı’na ulaşan 34 yaşındaki Yunan kuryenin tasarrufundaki çatal-bıçak ambalajları içerisine gizlenmiş, 3 kilo 685 gram kokain türü uyuşturucu bulundu. Yunan kurye tutuklandı ve önceki gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.

Rum polisi, son yıllarda ele geçirilen en büyük miktarlardan biri olduğu ve gramının 80 ile 120 Euro’ya satıldığı açıklanan kokainin Yunanistan’daki göndericilerini ve Güney Kıbrıs’taki alıcılarını tespit etmeye çalışıyor.

Gazete “Yunanistan’dan Ada’mıza uyuşturucu gönderilmesi son yıllarda güvenlik makamlarını kaygılandıran, sık görülen bir fenomen. Kısa süre önce Larnaka Havaalanı’nda, kuryeler aracılığıyla gönderilen çok büyük miktarda marihuana yakalanmıştı ancak, son dönemde Yunanistan’dan ilk kez kokain getiriliyor” ifadesine yer verdi.

Aynı gazete yine Çarşamba günü, bu kez Limasol’da hintkeneviri yetiştirip sattıkları saptanan iki kişi yakalandığını bildirdi.



