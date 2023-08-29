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Beş kişi yaralandı

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Boğazköy-Gönyeli ana yolunda sağ şeride geçen araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı, beş kişi yaralandı

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Beş kişi yaralandı
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Boğazköy-Gönyeli ana yolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Dün sabah 38 yaşındaki Safinaz Küçükoğlu, yönetimindeki NZ 586 plakalı araç ile Boğazköy-Gönyeli yolunda Gönyeli istikametine doğru seyrederken yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen 29 yaşındaki Burhan Gül yönetimindeki KV 460 plakalı araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile  KV 460 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Mehmet Gül, 24 yaşındaki Pako Mabinga ve 24 yaşındaki Raju Ahmmed'ın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.
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