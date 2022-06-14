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Az daha eve giriyordu

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Az daha eve giriyordu
Lefkoşa'nın işlek caddelerinden biri olan ve sürekli olarak yaşanan kazalarıyla bilinen Necmettin Erbakan Caddesi'nde bu sabah yine görenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi.
Yarim Gelinlik Çemberinden batı istikametine doğru Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde ilerlemekte olan GN381 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kasybetmesi sonucunda yolun solundan çıkarak yol kenarındaki evin korkuluklarını devirerek kaldırım üzerinde durdu. Bu sırada kaldırımda birilerinin olmayışı büyük şans olarak değerlendiridi.

Kaza yerine gelen bölge sakinleri "Yetkililer bu yolu düzenlemeleri için herhalde daha da ağır kaza ve Allah korusun ölüm olmasını mı bekliyorlar? Biz söylemekten usandık. Ancak kimse duymuyor herhalde" diyerek isyan ettiler.
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