“Arazileri Akacan’a sattım, paraları Özenergün’e verdim”

İskan Dairesi’nde sahte belge düzenlediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan eski müsteşar Hasan Fındık’ın davası 27 Mart’a ertelendi.
İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında tanıklar dinlendi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili duruşmasına başlanan Fındık’tan daha önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso, emlakçı Olgun Amcaoğlu’nu dinletti.
Olgun Amcaoğlu, devlet arazilerinin Hasan Fındık’ın aracılığıyla Vasilyalı’nın adına koçanladığını ve bu arazilerin satışıyla ilgili kendisine vekaletname verdiklerini anlattı. Amcaoğlu, “Arazileri, Bulut Akacan’a sattım. 110 bin sterlin aldım ve iki seferde 55 bin sterlini Öztan Özenergün’e verdim” dedi.
Avukat Özgü Özyiğit, tanığı sorguladığını ve tüm iddiaları reddettiklerini belirtti. Özyiğit, yargılanmamak için Fındık’ın aleyhine tanıklık ettiğini savundu.
Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 27 Mart’a erteledi.
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