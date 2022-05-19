Alkollü sürücü yine kazaya neden oldu

Girne-Tatlısu anayolunda dün akşam alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, 168 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Esentepe’de sakin Chrıster Gustav Fernkvist (E-67) yönetimindeki ZNT 132 plakalı Ford marka salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikamette gelen Esentepe'de sakin Phılıp Murray (E-72) yönetimindeki RV 911 plakalı Nissan marka salon araçla çarpıştı.
Kaza sonucu 2 sürücüyle, ZNT 132 plaklı araçta yolcu olarak bulunan Esentepe’de sakin Anita Elmnfegerurst (K-66) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.