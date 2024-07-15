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Ali Can Gül'ün ölümünde bir tutuklama

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Mersin'de özel bir hastanede geçirdiği "mide balonu" operasyonu sırasında hayatını kaybeden Ali Can Gül'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Doktor'un sekreteri tutuklandı, 6 şüpheli serbest bırakıldı

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Ali Can Gül'ün ölümünde bir tutuklama
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Mersin'de Kıbrıslı Türk 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün özel hastanede uygulanan "mide balonu" operasyonunda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran'da "mide balonu" taktırmak isteyen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.
Gencin ölümünün ardından "cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamındaki delil karartma iddiaları"na yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan operasyonu yapan doktor D.E'nin sekreteri S.A.S. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, savcılık tarafından doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma izni verilmesi için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan istenen iznin sonucunun beklendiği öğrenildi.
Ali Can Gül'ün ailesi hatalı bir operasyon sonucunda yaşamını yitirdiği ve mide balonunun nefes borusuna takıldığı gerekçesiyle adalet arayışı başlatmıştı.

 
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