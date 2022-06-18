24 yaşındaki Nijerya uyruklu işsiz Chidera Emmanuel Emmanuel, Lefkoşa’nın göbeğinde güpegündüz bir evin açık kapısından girerek, 71 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalıştı. Zanlı tarafından boğazını sıkılan ve zorla soyulan kadın, can havliyle kendini dışarı atmayı başardı. Balkondan atlayarak kaçan zanlı ise yakalandı

Lefkoşa Köşlüçüftlik’te önceki gün öğle saatlerinde bir apartmanın üçüncü katındaki apartman dairesinin açık kapısından içeriye girip ve o sırada evde olan 71 yaşındaki isminin baş harfleri F.Ö olan kadına tecavüz etmeye kalkışan 24 yaşındaki Nijerya uyruklu işsiz Chidera Emmanuel Emmanuel tutuklandı.Olayda, tecavüze uğramak üzere olan 71 yaşındaki kadının kendi çabasıyla evden çıkarak yardım çağırırken, zanlının balkon kapısından atlayarak kaçtığı ifade edildi.Zanlının işsiz olduğu bilgisini mahkemedeki detaylara yansırken, Polis, olay yerinin bir arka sokağında olan zanlıyı, saklandığı ikametgahta tespit edilerek tutukladı.Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel,mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Huzurdaki zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel’in Nijerya uyruklu olup Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.06.2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlikte isimsiz apartmanın üçüncü katındaki ikametgahın açık olan ana giriş kapısından içeriye giriş yapan Chidera Emmanuel Emmanuel’in (E - 24 Nijerya - İşsiz ) ikametgahta bulunan F.Ö.’yü (K- 71)' i görmesine müteakip ana giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp çırıl çıplak kaldıktan sonra İngilizce olarak F.Ö.'ye hitaben" Are you ready" sözlerini söyleyip F.Ö'yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp arzusu hilafına cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı. Polis, zanlının ikametgahın camlı ama kapalı olan sürgülü kapısını açıp balkon kısmından atlayıp olay yerinden kaçan Chidera Emmanuel Emmanuel'in tespit edilmesi için olay yerine vasıl olan Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde konu şahıs olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis, “Efendim mesele ciddi bir mesele olmakla beraber soruşturmamız yeni başlamış bulunmakta ve almamız gereken birçok ifadeler mevcuttur. Bu nedenle zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etmekteyim” dedi.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.Tecavüz zanlısının mahkeme çıkışında gülmesi dikkat çekti