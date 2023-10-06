28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında ölü olarak bulunan Yasmeen Suleıman Nayef Abu Sıtta’nın (K-28) cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.
Sıtta’nın, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma sürüyor.
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