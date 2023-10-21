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250 Euro’ya uyuşturucu kuryeliği

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Girne- Dağyolu çemberinde uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Kamil Tosun’un üzerine 8 ayrı paket halinde 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuları Güney’den ithal ettiğini ve belirlenen noktalara bırakacağını söyleyen zanlı, bu iş karşılığında 250 Euro alacağını itiraf etti

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250 Euro’ya uyuşturucu kuryeliği
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Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko-3 Operasyonunda tutuklanan Kamil Tosun mahkemeye çıkarıldı.
Polis, önceki akşam saat 18:45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko-3 Operasyonunda Kamil Tosun’un tasarrufunda yaklaşık 8 ayrı paket halinde 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.
Polis, tutuklanan zanlının aranan bir şahsın aracılığı ile uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye soktuğunu ve aranan şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu maddeleri belirlenen noktalara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının bu iş karşılığında 250 Euro alacağını da itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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