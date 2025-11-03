Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADASEN), kamuda 25 yılını dolduran kamu çalışanlarına plaket verdi.

Sendikan yapılan açıklamaya göre, törene Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı da katıldı.

ADASEN Başkanı Kağan Mındıkoğlu, gecede yaptığı konuşmada, kamu çalışanlarının fedakarca hizmet verdiğini söyleyerek, “Bu akşam, yıllarını kamuya adamış değerli çalışanlarımızı onurlandırıyoruz. Emek kutsaldır, bizler de bu emeğe sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.