Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali Adalıer, 16 Ağustos 1973 tarihinde Mehmetçik’te doğdu. 1995 yılında Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri’nden mezun olan Ali Adalıer, 11 Aralık 1995 tarihinde polis müfettiş muavini olarak polis teşkilatına katıldı.

Adalıer, Polis Okulu Müdürlüğü’ndeki temel eğitiminin ardından Polis Okulu Müdürlüğü Eğitim Şube Amirliği, Lefkoşa Adli Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev üstlendi.

Ali Adalıer, 2003 yılında Müfettişliğe, 2006 yılında Başmüfettişliğe, 2012 yılında vekaleten, 2013 yılında ise asaleten Polis Müdür Muaviniliğine, 2023 yılında ise Polis Müdürlüğüne terfi etti. Adalıer, 2012 - 2024 yılları arasında sırasıyla, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Girne Polis Müdürlüğü, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Yardımcılığı, Denetleme Kurulu Üyeliği, Lefkoşa Müdür Yardımcılığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğünün yanı sıra Polis Hizmetleri Komisyonu üyeliği görevini başarıyla yerine getirdi.

Mesleki ve kişisel gelişimine her zaman önem veren Adalıer, yurt içi ve yurt dışında birçok hizmet içi kurslar ve seminerlere katıldı. Atatürk Öğretmen Akdemisi’nde aldığı pedagoji eğitimiyle eğitimci olan Adalıer, Yakın Doğu Üniversitesi’nde “İnsan Kaynakları Yönetimi” alanında yüksek lisans yaparak, “İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı” oldu.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü görevinde iken uyuşturucuyla mücadele kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Adalıer, ulusal ve uluslararası birçok operasyona katılıp, yönetti.

Katıldığı seminerler ile radyo ve televizyon programları aracılığıyla madde kullanımı konusunda, başta aileler ve gençler olmak üzere birçok kesimi bilinçlendirerek uyuşturucuyla mücadele konusuna katkıda bulundu.

25 Ağustos 2023 tarihinde, Girne Polis Müdürü görevine yeniden atanan Adalıer, bu görevi Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atandığı 1 Nisan 2024 tarihine kadar sürdürdü. 1 Nisan 2024 tarihinde atandığı Polis Genel Müdür I. Yardımcısı görevinin yanı sıra, 1 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasında vekaleten Polis Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

21 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürlüğü mevkiine atanan Ali Adalıer, evli ve iki çocuk babasıdır.