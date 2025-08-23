Polis Genel Müdürlüğü'ne atanan Ali Adalıer’e rütbesi Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen “Rütbe Takma Töreni” ile takıldı. Adalıer’e rütbelerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Adalıer’in eşi Gülşen Adalıer tarafından takıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Adalıer'in atanma kararnamesi ve özgeçmişi okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer'in konuşmalarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tebrik edip, yeni görevinde başarılar dilediği Adalıer'in polis teşkilatında birçok görevde bulunduğunu ve bu görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Tatar, artan nüfusa işaret ederek polisin kadrosunun artırılması ve polis teşkilatının güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Polisin eğitilmesinin önemine değinen Tatar, teknolojinin de iyi kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, Polis Genel Müdürlüğü'ne yapılan görevlendirmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, sözlerini sonlandırdı.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ise konuşmasında, Polis Genel Müdürlüğü görevine kendisini layık görerek, atayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve devlet büyüklerine şükranlarını sunarak bu göreve atanmaktan duyduğu gurur ve heyecanı dile getirdi.

“Bu onurlu görevi, bilgi ve tecrübesiyle kişiliğine daima saygı duyduğum, emekli Polis Genel Müdürü Kasım Kuni'den sonra devralmam benim için ayrı bir heyecan ve mutluluk olmuştur.” diyen Adalıer, emekli polis müdürlerini saygıyla andı.

Bu kutsal görevi başaracağını ve şahsına duyulan güvene layık olacağını kaydeden Adalıer, “Polis teşkilatı, insan haklarına, Atatürk ilke ve inkilaplarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacak, bireysel ve örgütsel suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmeye devam edecek” diye konuştu.

Hedeflerinden de bahseden Adalıer, şöyle devam etti:

“Vatan ve millet sevgisiyle dolu, değişim ve gelişimi takip ederek kendini sürekli yenilemeyi prensip edinen, polis mensupları yetiştirmek önceliğim olacaktır. Önümüzdeki dönem; halkımızın ve eğitim kurumlarımızın katkıları ve katılımlarıyla, özellikle örgütlü suçlar ve uyuşturucu ile mücadele, ayrıca trafik güvenliği ile ilgili projeli çalışmalar yapılacak ve yürürlüğe konacaktır. Görev yapacağım dönem içerisinde bir diğer hedefim ise, fedakarca görev yapan polis mensuplarının, sizlerin de desteği ile çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesine katkı koymak olacaktır.”

Adalıer, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da polis örgütünde görev yapan tüm personelle, üstün disiplin ve görev anlayışı içerisinde, vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Tören sona erdi.