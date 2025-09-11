Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ağustos ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

KTAMS'ın ağustos ayı için yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı bir önceki aya göre 2 bin 759 Türk Lirası (TL) artarak, 33 bin 356 TL olarak belirlendi.

Temmuz ayında açlık sınırı 30 bin 597 TL olarak hesaplanmıştı.

Ülkede ağustos ayı enflasyonu aylık yüzde 3.35, yıllık yüzde 35.42 olmuştu.

AÇLIK SINIRI, ASGARİ ÜCRETİN 11 BİN TL ALTINDA KALDI

KKTC'de 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olan asgari ücret; yüzde 17.79'luk artışla net 44 bin 546 TL olarak belirlenmişti.

Böylece ağustos açlık sınırı yeni asgari ücretin 11 bin 190 TL altında kaldı.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu gıda harcama tutarları şu şekilde aktarıldı:

Yetişkin bir kadın için; günlük 287.85 TL, aylık 8 bin 635.50 TL,

Yetişkin bir erkek için; günlük 301.59 TL, aylık 9 bin 047.70 TL,

15-19 yaş çocuk için; günlük 315.97 TL, aylık 9 bin 479.10 TL,

4-6 yaş çocuk için; günlük 206.47 TL, aylık 6 bin 194.10 TL.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 1111.88 TL, aylık 33 bin 356 TL oldu.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.