KKTC’deki eski Rum malları üzerine inşa edilen konutların satışına aracılık yapmakla tutuklanan 40 yaşındaki iş insanı Ukraynalı Denys Pohodin’in davasının önceki gün görülmeye devam etti.

Davanın önceki günkü bölümünde Pohodin’in avukatları, müvekkillerinin karşı karşıya kaldığı suçlamalara yanıt vermek amacıyla zaman isterken delil materyallerini inceleyeceklerini belirttiler.

Pohodin hakkında 36 suçlamanın bulunduğu vurgulanırken, Pohodin’in KKTC’de taşınmaz mal alım satımıyla ilgili “GP Cyprus” isimli internet sitesine ve şirkete sahip olduğu anımsatıldı.