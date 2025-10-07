Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), eylül ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

KTAMS'ın eylül ayı için yaptığı hesaplamaya göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı bir önceki aya göre 802 Türk Lirası (TL) artış göstererek, 34 bin 158 TL oldu.

Ağustos ayında açlık sınırı 33 bin 356 TL olarak hesaplanmıştı.

KKTC'de eylül ayı enflasyonu aylık yüzde 5.39, yıllık ise yüzde 39.20 olmuştu.

ASGARİ ÜCRET İLE FARK 10 BİN 388 TL

Ülkede 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olan asgari ücret; yüzde 17.79'luk artışla net 44 bin 546 TL olarak belirlenmişti.

Böylece bu ayki açlık sınırı asgari ücretin 10 bin 388 TL altında kaldı.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu gıda harcama tutarları şu şekilde aktarıldı:

Yetişkin bir kadın için; günlük 294.48 TL, aylık 8 bin 834.4 TL,

Yetişkin bir erkek için; günlük 308.04 TL, aylık 9 bin 241.2 TL,

15-19 yaş çocuk için; günlük 324.10 TL, aylık 9 bin 723 TL,

4-6 yaş çocuk için; günlük 211.98 TL, aylık 6 bin 359.4 TL.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 1138.59 TL, aylık 34 bin 158 TL oldu.

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.