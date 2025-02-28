Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un mesajını paylaştı. Açıklamada, Scholz'un, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Terör örgütü "PKK'nın eylemlerinin çok fazla can kaybına yol açtığı" ifade edilen açıklamada, söz konusu çağrının şiddetin aşılması için bir fırsat sunduğu kaydedildi.

- Beyaz Saray

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes de yazılı açıklamasında, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

IKBY Başkanlığından Barzani adına yapılan yazılı açıklamada, "Süreci başarılı kılmak için her türlü rolü oynamaya hazırız." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "Silahla ve şiddetle değil, ancak bu yolla (demokrasi) daha iyi sonuçlar ve başarılar elde edilebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.