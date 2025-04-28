Yeşil Hat Ticaretini ve İşletmelerini Destekleyen AB One Stop Shop projesi, Birinci Aşamasını tamamlıyor. Proje, bugüne kadar elde edilen dönüm noktalarını ve başarıları kutlamak amacıyla bir etkinlik düzenliyor.

Katılımcılar, iş bağlantılarını genişletebilecekleri ve Yeşil Hat ticaretindeki fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri ikili iş görüşmeleri ve ağ kurma etkinliğinde bir araya gelecek. Etkinlik, benzer vizyona sahip girişimcilerle tanışmak ve yeni iş birlikleri keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Etkinlik detayları:

EU OSS Başarıları ve Eşleştirme Etkinliği

Tarih ve Saat: 29 Nisan 2025, 14:00

Yer: Ledra Palace Intercommunal Room ve açık alan

Etkinlikte sunulacaklar:

• İşletmeler için eşleştirme fırsatları

• Ağ oluşturma oturumları

• Yeşil Hat ticaretindeki yeni fırsatlar hakkında bilgiler

• Benzer düşünce yapısına sahip girişimcilerle tanışma ve iş birliği yapma imkânı

Katılım için www.eu-oss.com adresinden kayıt gereklidir.

AB One Stop Shop Hakkında

2023 yılında Avrupa Birliği tarafından Türk Kıbrıslı toplumu için Yardım Programı kapsamında finanse edilen bir girişim olarak kurulan ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş birliğiyle faaliyet gösteren AB OSS, Yeşil Hat üzerinden ticareti kolaylaştırarak Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Özel danışmanlıklar, teknik destekler ve dijital araçlar aracılığıyla AB OSS, işletmelerin düzenleyici zorlukları aşmasına ve AB pazarında yeni fırsatlara erişmesine yardımcı olmaktadır.



AB OSS web sitesi (www.eu-oss.com) işletmelere aşağıdaki konularda zengin kaynaklar sunmaktadır:

• İngilizce, Türkçe ve Yunanca dillerinde mevcut kapsamlı bir Yeşil Hat Ticaret (GLT) Rehberi

• Hukuki Kaynaklar, Sıkça Sorulan Sorular ve Dijital Yardımcı bölümleri

• Yeşil Hat ticaretine katılımı kolaylaştıran entegre bir AB OSS Pazaryeri

AB OSS ile iletişime geçmek için +357 22022538 numaralı telefonu arayabilir, [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya www.eu-oss.com adresini ziyaret edebilirsiniz. AB OSS ofisi, Lefkoşa’da, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanında yer alan 5 Deligiorgi Caddesi üzerindeki Lapithion Tower’ın 2. katındadır.